Direção de Cultura/Norte considera inadmissíveis demolições na Foz Velha

A Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) considerou não serem admissíveis os trabalhos de demolição e de desbaste vegetal realizados no terreno em Montebelo, na Foz Velha, Porto, por não estarem enquadrados no projeto de loteamento que aprovou.

Em resposta a um requerimento que o Bloco de Esquerda (BE) apresentou em abril sobre as obras naquele terreno situado em zona classificada, a que a Lusa teve acesso este sábado, a DRCN afirma não ter "conhecimento de nenhum aditamento ao projeto de loteamento cuja Diretora-Geral do Património Cultural emitiu parecer de aprovação 'condicionado à correção dos parâmetros urbanísticos anteriores'".

Numa das respostas às 12 questões do BE sobre aquele processo urbanístico, a DRCN entende que o parecer da DGPC, datado de fevereiro de 2016, "não atribui ao promotor qualquer direito de construir sem que o projeto de arquitetura subsequente ao aditamento ao loteamento que está na sua base seja enviado ao órgão competente da administração do património cultural para emissão de parecer prévio e vinculativo".

Sobre os trabalhos já realizados, escavações e desbaste do coberto vegetal, a DRCN afirma que os mesmos "carecem de autorização da entidade que tutela o património cultural e no caso em apreço apenas seriam admissíveis se esses mesmos trabalhos estivessem enquadrados nos termos do previsto no loteamento aprovado inicialmente por esta DRCN/DGPC".

Sublinha também que sempre dirá "que o município do Porto não pode autorizar o início dos trabalhos de construção mediante uma comunicação prévia apresentada pelo promotor privado, sem que o projeto de arquitetura seja objeto de análise pelo órgão da administração do património cultural, de acordo com o regime legal que enforma o Direito do Património Cultural".

"Mais ainda, a não sufragar-se este entendimento, nem se percebe como seria possível verificar se o parecer de aprovação condicionado exarado pela DGPC está a ser cumprido", nota.

Questionada pelo BE sobre quais as implicações para a obra, promotor e autarquia face aos trabalhos já efetuados no local, designadamente demolição do interior de um dos edifícios e abate de árvores, a entidade responde que "a avaliação dos trabalhos de escavação entretanto efetuados terá de ser aferida no âmbito da pronúncia prévia e vinculativa ao aditamento ao loteamento e depois ao projeto de arquitetura".

As obras foram embargadas no dia 14 de abril na sequência de um processo cautelar interposto pela Associação de Moradores e Amigos da Foz Velha, depois de alertar a autarquia de que as mesmas teriam de ser suspensas por ausência de parecer prévio da DRCN ao projeto de arquitetura e desta entender que o mesmo seria desnecessário, uma vez que existia já um parecer da DGCP, de 2016.

Face à resposta da DRCN, o BE pretende interpelar o presidente da Câmara, Rui Moreira, na próxima sessão da Assembleia Municipal.

No âmbito da petição com cerca de mil assinaturas que a AMAFV entregou no parlamento contra aquela construção de uma residência para idosos na rua Montebelo e Travessa Alegre, a Comissão de Cultura, Juventude e Desporto solicitou há uma semana pedidos de informação à DGPC e à Câmara do Porto.