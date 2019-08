Hoje às 20:00 Facebook

Um doente de 22 anos agrediu dois enfermeiros e um auxiliar de saúde nas urgências do Hospital S. João, no Porto.

De acordo com fonte do hospital, o incidente ocorreu às 7 horas desta quinta-feira e "o doente com agitação mental estava a ser avaliado clinicamente". Os funcionários sofreram ferimentos ligeiros e tiveram alta durante a tarde.