Dois feridos e habitação destruída num incêndio numa ilha do Porto

Um homem e uma mulher sofreram, este sábado, ferimentos por queimaduras e inalação de fumos na sequência de um incêndio que destruiu uma casa de uma "ilha" do Porto (habitação de origem operária, típica da cidade), disse fonte dos Bombeiros.

O alerta do incêndio numa habitação de uma ilha do Porto, na rua Gomes Freire, zona de Bonfim, foi dado pelas 11:38 desta manhã aos Bombeiros Sapadores do Porto, que deram a ocorrência por terminada pelas 13:00, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

O incêndio, que destruiu "toda a habitação", provocou dois feridos, um homem com "queimaduras nos membros" e uma mulher que "inalou fumos", tendo ambos sido assistidos no local pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), disse à Lusa a mesma fonte.

No local do incêndio estiveram 18 elementos dos Sapadores com duas viaturas, INEM, PSP, Proteção Civil e EDP - Energias de Portugal.

As "ilhas" no Porto são um tipo de habitação operária típica do Porto, no século XIX, constituídas por edifícios unifamiliares no centro da cidade, normalmente com um piso e separadas ou ladeadas por um corredor de acesso à via pública.