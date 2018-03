Dono do Yeatman quer fechar livraria histórica

Filomena Abreu Hoje às 00:35 Facebook

Twitter

O mais antigo alfarrabista da cidade do Porto tem selo histórico, mas dona dos hotéis Yeatman e Infante Sagres não desiste de ocupar o espaço.

A Moreira da Costa, o mais antigo alfarrabista da cidade do Porto, já é loja histórica, mas ainda corre o risco de fechar. O selo do programa municipal "Porto Tradição" não demoveu os novos proprietários do Hotel Infante de Sagres, senhorios da livraria, de incluir aquele espaço nas obras de remodelação do edifício. O objetivo será colocar ali uma loja com artigos ligados à marca e à cidade.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui