Dragão vai receber mais linhas de autocarro do que o previsto

As linhas com término na Rua de Alexandre Braga, no centro do Porto, não serão as únicas a mudar para o Estádio do Dragão. Apesar de a Câmara do Porto justificar a alteração com as obras no mercado do Bolhão, há ligações com paragem na Trindade e no Campo 24 de Agosto que também serão deslocadas para as Antas. A mudança afeta mais de 20 mil passageiros por dia vindos de Gondomar, Valongo, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Santo Tirso.

Os percursos que entram na Invicta pelo canal de S. Roque da Lameira verão o trajeto encurtado por decisão da Câmara portuense. A partir de 5 de fevereiro, algumas carreiras da STCP, da Gondomarense, da Valpi e da Pacense terão paragem junto ao Dragão Caixa, entre a estação de metro e o Alameda Shopping. O JN apurou que serão deslocadas 13 linhas: 401, 700, 800, 801 (STCP), 27, 33, 34, 55, 69, 70 (Gondomarense), 1, V94 (Valpi) e Covilhô-Porto (Pacense). Os operadores foram informados na sexta-feira passada pelo Município, que apresentará esta semana o plano para o Dragão. A medida será temporária e enquanto decorrem as obras no Mercado do Bolhão.

São mais de 500 viagens diárias que já não chegarão ao centro da cidade, obrigando os utentes a fazer transbordos e a pagar mais pelo percurso. Muitos passageiros não possuem passe intermodal Andante e, por isso, serão forçados a uma despesa dupla com a aquisição de um título adicional. Quem mora, estuda ou trabalha nas zonas de S. Roque e da Praça das Flores terá menos serviço de transporte público, já que algumas linhas ficarão pelas Antas.

reforço do metro

Em dias de jogos no Estádio do Dragão - sobretudo quando recebe partidas internacionais, que se realizam em dias úteis -, percorrer a alameda entre a multidão será uma tarefa muito difícil para os autocarros. Acresce que as composições do metro circulam repletas de passageiros nesses dias.

A Metro do Porto admite "um possível reforço" quando for conhecido o número de transbordos realizados e de passageiros que irão utilizar a nova interface.

À contestação dos autarcas noticiada pelo JN, junta-se o desagrado do PCP de Gondomar, que considera a medida "incompreensível", e dos utentes. Entre os passageiros, a mudança é recebida com surpresa e preocupação.

"isso não está nada bem"

Sara Guerra vive em Fânzeres e viaja sempre no 69 para ir trabalhar. "Vou quase até ao final da linha. Se calhar, depois vou ter de me levantar às 5 da manhã", diz. E considera "muito estranho não existir uma solução mais próxima do centro do que o Dragão". "Com tantas paragens por aqui, podiam distribuir os autocarros por outras zonas", afirma. "Se a Câmara nos vai tirar os transportes, que me diga como é que depois vimos até à Baixa", contesta Maria José Sousa, de 57 anos, que, com a mudança, terá de "pagar uma senha a mais por causa do metro", de cada vez que quiser ir visitar o centro do Porto. Irene Rocha também recebeu a notícia com indignação. "O passe só dá para andar na rede geral da STCP. Venho todos os dias até ao Bolhão. E agora, vou ficar impossibilitada de vir à Baixa? Isso não está nada bem", diz a residente em Rio Tinto, de 84 anos.

Para Olga Silva, de 60 anos, a questão do aumento de custo não se coloca. "O meu passe já dá para andar no metro e autocarro. Vou é demorar mais um bocado a chegar ao trabalho", conclui. Já para José Vieira, o metro é o que mais o preocupa. O portuense, de 81 anos, questiona ainda a capacidade do metro de servir mais pessoas: "Mas o metro por acaso anda vazio? Vai haver lugar para nós?".

Beatriz Teixeira, de 19 anos, concentra a preocupação no facto de, em Fânzeres, só existir o 69. "Mas, pelo menos, cobria a zona da Baixa toda. Assim, não faz sentido", afirma.