Droga à porta de casa assusta rua do Campo Alegre no Porto

Seringas e preservativos espalhados pelo chão e pelas entradas dos prédios, sangue nas paredes e nas caixas de correio, cheiro a urina, lixo e materiais relacionados com o consumo de droga.

Moradores e comerciantes da Rua do Campo Alegre, no Porto, deparam-se também com uma "verdadeira onda de violência e insegurança". Os assaltos são diários.

Uma das confeitarias da zona foi assaltada duas vezes no espaço de três dias. Residentes reclamam a presença de mais polícia. A PSP diz que está atenta e só esta semana deteve 15 pessoas que traficam no vizinho bairro do Aleixo, o foco de todo o problema e que abastece de droga não só o Grande Porto, como as regiões Norte e Centro. "É um verdadeiro inferno para a senhora da limpeza do prédio. Forçam a porta de entrada e deixam isto cheio de lixo. Injetam-se aqui e há sangue pelo chão e seringas. Temos medo e precisamos que alguém nos ajude", conta Paula Cancelo, jovem espanhola que estuda na Universidade do Porto e que já teve de pedir ajuda a um motorista de Uber para a acompanhar ao piso onde reside porque foi ameaçada por toxicodependentes.