É no Porto que mais famílias recebem RSI

Alfredo Teixeira Hoje às 14:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar de ter vindo a baixar a nível nacional, número de beneficiários no distrito tem crescido. São já 63.914.

O Porto continua a ser o distrito do país com o maior número de beneficiários do rendimento social de inserção (RSI), com quase 64 mil pessoas a receber apoio do Estado. A nível nacional, o número de famílias beneficiadas tem descido ligeiramente nos últimos meses, mas a Invicta contraria essa tendência. Só na cidade são atribuídos mais de 15 mil subsídios. Para o padre Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS), a inversão deste cenário só passa com o incremento de políticas de emprego e formação profissional.

Os números são do Instituto de Segurança Social e dizem respeito ao levantamento mensal, o último feito a 16 de novembro. Campanhã continua a ser a freguesia com um maior número de pessoas beneficiadas. São 4184, seguindo-se a União de Freguesias do Centro Histórico (2503), Paranhos (2478), Ramalde (2040), Lordelo do Ouro e Massarelos (1717), Bonfim (1483) e por fim a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde (1019).

"É uma tendência que começa a ser já uma tradição o facto de Campanhã liderar a lista de beneficiários e isso deve-se ao facto de ser uma freguesia muito populosa e com alguns problemas e necessidades sociais", considera Ernesto Santos, presidente daquela freguesia. Refira-se que em Campanhã residem cerca de 32 659 habitantes, constituindo 13 131 famílias, das quais cerca de 8552 vivem nos 14 bairros municipais. E é nas casas da autarquia que, de acordo com a empresa municipal Domus Social, se verifica um maior peso do RSI e do subsídio social de desemprego, correspondendo a 12% do valor global dos rendimentos.

Ernesto Santos espera que os projetos que a Câmara do Porto tem pensado para a freguesia, como a reconversão do antigo matadouro da Corujeira, a nova ponte sobre o Douro ou o Terminal Intermodal, possam mudar a imagem de atraso económico que a freguesia e toda a zona oriental da cidade tem, fruto da falta de investimento público nas últimas décadas.

Pobres não têm emprego

O próprio presidente da autarquia, Rui Moreira, por diversas vezes já afirmou que, depois da Baixa, o investimento, nomeadamente o privado, será canalizado para Campanhã, aproveitando o impulso dado pelo município através dos novos projetos estruturantes.

Para o presidente da CNIS, "a classe média está a recuperar emprego e a ultrapassar a crise financeira, mas nas classes baixas o desemprego é muito alto". Lino Maia explica que "existe uma diferenciação e os mais pobres não conseguem ter acesso ao emprego por falta de habilitações".

Reportagem

Natália Vidal diz que se candidatou a uma casa da Câmara mas o pedido foi indeferido. Sem o RSI não conseguia sobreviver com os netos Foto: Ivo Pereira/Global Imagens

Dorme no sofá da sala para os netos ficarem com a cama.

Natália Vidal é uma das 4184 pessoas que estão a receber o rendimento social de inserção em Campanhã. Vive numa pequena casa junto à Estrada da Circunvalação, paga 220 euros de renda por mês e tem a seu cargo os dois netos menores de idade. Do Estado recebe 373 euros e, para sobreviver, faz limpezas em hotéis. "Não sei como aguento. Há dias que chego a casa à noite quase a desfalecer", conta ao JN.

A vida não tem sido fácil para Natália, que gostava de ter uma casa da autarquia para assim "poder equilibrar as despesas e não viver num constante desassossego". Refere que já fez seis pedidos à Domus Social, o último no mês de outubro, e todos foram indeferidos. Os netos, dois rapazes com 13 e 15 anos, são estudantes e vivem com Natália desde que os pais de ambos foram presos por causa da droga.

"Já se separaram e a minha filha já está cá fora, mas não os pode ter com ela porque quer endireitar a vida", explica Natália que, com 58 anos, sabe bem o que isso é. Também ela foi toxicodependente durante 14 anos e chegou a estar presa. Foi sem-abrigo. "Os meus pais não me queriam em casa", conta. Comia o que lhe davam e dormia em qualquer lugar, "nos campos e nas bouças" e roubava a roupa dos estendais para se cobrir à noite.

Mudar de vida

Natália saiu da cadeia há 18 anos. Nunca mais pegou na droga que acabou por "levar" o marido aos 37 anos. "Dei um rumo novo à minha vida, embora às vezes ainda me lembre da droga e do alívio que o consumo de me dava. Mas tenho resistido e procuro não ceder à tentação. Não posso, até porque não quero desiludir os meus netos. Eles são tudo para mim. São a minha vida!", diz, agarrando-se ao Woody, o pequeno cão da família.

Os dias de Natália são de trabalho. Aos 58 anos não consegue ficar "efetiva em lado nenhum". Recorre a trabalhos temporários, sobretudo em limpezas. "Agora é mais em hotéis mas, mesmo aí, eles querem é gente nova e por vezes tenho muita dificuldade em conseguir um lugar", diz.

Apoio indispensável

"Se não fosse o RSI não sei como iria viver. Não conseguia ter uma casa mas gostava de ter uma vida mais calma, sem as restrições com que vivemos. Por isso uma casa camarária seria uma ajuda grande", acrescenta Natália que vive num T0. Dorme no sofá da sala, que também é cozinha, e "os meninos" dormem na cama. Ambos os estudantes têm apoio social escolar, através do escalão A, na alimentação e na compra de livros. Frequentam os dois o Agrupamento de Escolas do Cerco.

Apesar de saber que na zona, nomeadamente no Bairro do Cerco do Porto, há tráfico de droga, Natália não quer abandonar o local onde cresceu e sempre viveu. Tem ali os familiares e amigos "e também a escola dos meninos".