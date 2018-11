Ecopista, anfiteatro e museu sobre Gustave Eiffel

Isabel Peixoto Hoje às 15:39 Facebook

Projeto para reconversão da Ponte D. Maria Pia e antigo ramal tem forte componente cultural.

A proposta que a Infraestruturas de Portugal está a apreciar, com vista ao aproveitamento lúdico do antigo ramal de mercadorias da Alfândega e da Ponte D. Maria Pia, prevê, além de uma ecopista, uma série de equipamentos culturais. Desde logo, um museu alusivo à figura de Gustave Eiffel, engenheiro responsável pela travessia ferroviária sobre o Douro que há 27 anos está sem uso, mas também um espaço-memória dedicado à antiga fábrica de cerâmicas do Carvalhinho, cujas ruínas permanecem na escarpa. Está ainda previsto um anfiteatro.

O projeto foi apresentado pela Margem a Margem, SA, e prevê um investimento, totalmente privado, a rondar os oito milhões de euros. Segundo Anjos Pereira, responsável pela empresa, o que se pretende é criar uma solução semelhante à encontrada em Nova Iorque com a High Line, já de si inspirada na Promenade Plantée de Paris. Em ambos os casos, na origem dos percursos verdes estão troços ferroviários desativados.

Com ecopista, serviços de apoio, abrigos e até arte pública, a proposta "tem tudo para tornar o antigo ramal um espaço agradável e apelativo para quem o visitar", refere ao JN o presidente da Margem a Margem. O projeto de arquitetura está também elaborado e prevê que o museu dedicado a Eiffel fique num dos túneis do ramal.

Concordância das câmaras

Fonte da Infraestruturas de Portugal disse ao JN que uma das condições para aprovação é que haja "concordância das autarquias" do Porto e de Gaia, uma vez que há uma série de serviços e equipamentos que a empresa pretende explorar, numa concessão com um período estimado de 25 anos. Terão ainda de ser dadas garantias de acessibilidade e segurança. A manutenção da ponte será acordada em função da ocupação.

Segundo Anjos Pereira, a empresa reuniu duas vezes "com o vereador e o diretor municipal do Urbanismo" da Câmara do Porto, tento até acolhido a sugestão de incluir na proposta a recuperação da antiga fábrica junto à Calçada das Carquejeiras. Sublinha, a propósito, que a promotora está "aberta a qualquer negociação" com a Autarquia, inclusivamente a estabelecer um consórcio ou a fazer "as alterações que entenderem pertinentes".

O JN tentou saber mais detalhes junto da Câmara. Fonte do gabinete de comunicação apenas referiu que houve "um pedido de informação geral da empresa" e "contactos posteriores junto dos serviços do Urbanismo". Em 2016, a Autarquia tinha apresentado, no âmbito da operação de reabilitação urbana de Campanhã, um projeto com vista à transformação do ramal e da ponte em ciclovia. Recentemente, Rui Moreira disse que está a ser estudada uma solução, em parceria com Gaia.

TOME NOTA

Travessia de Viana

Pouco mais de um ano após a abertura da Ponte D. Maria Pia, assinalada a 4 de novembro de 1877, era inaugurada em Viana do Castelo outra emblemática obra de Gustave Eiffel, a travessia rodoferroviária sobre o rio Lima. São muitas as pontes que deixou entre nós.

Conferência

Em 2019, celebram-se os 142 anos da inauguração da Ponte D. Maria Pia e é intenção da empresa Margem a Margem celebrar a ocasião com uma conferência e uma exposição alusiva ao engenheiro francês que ficou mundialmente famoso pela torre que continua a fazer muitas pessoas viajar até Paris.