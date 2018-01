Edifício dos CTT na Baixa do Porto à beira de virar hotel

ISABEL PEIXOTO Hoje às 00:41 Facebook

Atuais proprietários admitem venda integral do imóvel para onde planearam um hotel, apartamentos e lojas.

No final deste mês, os proprietários do Palácio dos Correios, localizado ao cimo da Avenida dos Aliados, no Porto, vão anunciar o destino a dar ao imóvel. Tendo em conta que há várias propostas de investidores em cima da mesa, ainda não é certo que vá para a frente o projeto que contempla no mesmo local um hotel, apartamentos e lojas. Uma das possibilidades é a venda total do edifício, que, a acontecer, pode alterar o objetivo do negócio.

