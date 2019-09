Edifício para hospital no Porto encalhado em conflitos judiciais

Luís Moreira Hoje às 13:18 Facebook

Negócio simulado, logo nulo. É este o argumento usado pelo grupo Trofa Saúde, numa ação pauliana que intentou no Tribunal de Braga contra a venda pela ABB II - Imobiliária à empresa Predi 5 (ambas de Braga) do edifício em construção junto ao Estádio do Dragão, em Campanhã, no Porto, e que se destinava a acolher um novo hospital privado. Os visados negam a acusação. O futuro do imenso prédio continua incerto.

O Trofa Saúde argumenta que a ABB II vendeu o prédio inacabado à Predi 5, do empresário Domingos Névoa, por três milhões de euros, quando ela própria dizia que já tinha investido 12 milhões na obra. Assim, concluiu que o negócio é simulado, pelo que quer a sua anulação.

Em resposta, a ABB II - do grupo com o mesmo nome, de Braga, gerido por Gaspar Borges - e a própria Predi 5 vieram contrariar a tese, afirmando que os três milhões já pagos referem-se, apenas, à compra dos terrenos, seguindo-se a liquidação de mais dez milhões. Ao todo, com o prédio concluído, o valor pode ascender a 48 milhões. Ou seja, sublinham, não há simulação.