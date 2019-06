Edifício quinhentista de Miragaia vai ser hotel com 72 quartos

Alfredo Teixeira Hoje às 15:58 Facebook

Unidade hoteleira é bem recebida pelos moradores, que não escondem, no entanto, receio da pressão imobiliária.

É das zonas mais pitorescas da cidade e das que mais têm sentido a pressão imobiliária, existindo queixas de moradores, designadamente idosos, que se dizem forçados e ameaçados a abandonar as casas onde viveram durante décadas. Miragaia prepara-se agora para uma nova vida, com a construção de um hotel de uma grande cadeia internacional que ficará instalado num edifício quinhentista e que promete alterar as vivências e a paisagem.

O Porto ultrapassará, neste ano, a centena de hotéis. Atualmente, há 92 unidades (6255 quartos) e para 2019 previa-se a abertura de mais 15, indicou a Associação da Hotelaria de Portugal. O novo hotel de Miragaia, obra de 10 milhões de euros, deverá ser inaugurado em finais de 2020.