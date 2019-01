Acidente na VCI provoca morte a motociclista

Hoje às 15:19 Facebook

Um motociclista de 37 anos morreu ao início da tarde desta sexta-feira na VCI, junto à saída para as Antas, no sentido Arrábida-Freixo, no Porto.

O acidente, que ocorreu às 14 horas desta sexta-feira, envolveu dois carros e um motociclo. A morte do condutor do motociclo, um homem de 37 anos, foi declarada no local. Não há mais feridos a registar.

A PSP vai ainda averiguar as causas do acidente.

O trânsito permanece congestionado e circula apenas na via da esquerda.

A prestar socorro no local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto, a PSP e o INEM.