Hoje às 11:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O rebentamento de uma conduta de água na última madrugada, na Rua Barão de Forrester, no centro do Porto, obrigou a cortar o trânsito no local, esta sexta-feira de manhã.

Trabalhadores da Águas do Porto estão no local a tentar resolver o incidente, que abriu um buraco no pavimento.