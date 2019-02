Vila Verde, 10/05/2016 - Uma fuga de gás num camião cisterna, esta tarde, no Centro Apostólico de Schoenstatt, em Soutelo, provocou um ferido, a evacuação das instalações e o corte da Estrada Nacional 205. O condutor do camião queimou-se num braço ao tentar estancar a fuga. No local estiveram corporações de bombeiros de Vila Verde, Amares, Braga, Taipas e Famalicão e GNR de Vila Verde e de Amares. Na foto: Bombeiros de Vila Verde, Amares, Braga, Taipas e Famalicão estancaram a fuga de gás ( Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens )

Foto: Paulo Jorge Magalhães / Global

15 Fevereiro 2019