Empresas recusam custos de entrada no Andante no Porto

Adriana Castro Hoje às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

As empresas de transportes da Área Metropolitana do Porto que operam fora da rede Andante resistem a comprar os validadores necessários à utilização do passe único.

Consideram que o custo da medida não deve cair sobre os privados e exigem que as compensações pela estimada diminuição de receitas sejam pagas dentro dos prazos. "Não faz sentido nenhum ser o operador a ter de suportar o investimento de uma medida política", diz Luís Cabaço Martins, presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP).

A compra do novo título ficou disponível anteontem e o serviço entra em vigor a 1 de abril, apenas nos transportes integrados na rede Andante. O custo de um validador para um autocarro fica entre os 1500 e os três mil euros. O equipamento inclui um sistema de GPS, comunicações móveis para emitir dados, recibos e faturas para quem comprar o título a bordo. Tem também um software de gestão integrado. Em Lisboa, só a atualização do software para os novos preços custou entre 50 e 60 mil euros por operador, exemplificou Luís Cabaço Martins.