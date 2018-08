JN Hoje às 19:03 Facebook

Um enxame de abelhas fez, ao início da tarde deste sábado, um ninho no espelho retrovisor de um carro, junto ao supermercado Lidl do Monte dos Burgos, no Porto.

As abelhas concentraram-se no veículo enquanto condutor fazia compras.

O enxame acabou por ser removido e adotado por um agente da PSP que vive perto do local e é apicultor nas horas vagas.