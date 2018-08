Época balnear à porta e com muito ainda por fazer nas praias do Grande Porto

ANA TROCADO MARQUES E MARTA NEVES 22 Maio 2018 às 00:41 Facebook

Ainda há praias com muito lixo por recolher, com acessos aos areais, muros e passadiços destruídos e com falta de limpeza das papeleiras.

3 Areais ainda com lixo, passadiços cobertos de areia que dificultam as caminhadas à beira-mar, acessos às praias danificadas por um inverno rigoroso, papeleiras que não são despejadas com regularidade. A menos de um mês do início da época balnear, à exceção de algumas praias que já foram limpas, no geral, nota-se que ainda há muito por fazer...

* COM SALOMÃO RODRIGUES

