Eramus: Encontrar casa no Porto "é um pesadelo"

Alunos estrangeiros desesperam por encontrar um sítio onde ficar durante o ano letivo. Contam que lhes pedem fiança no valor de seis meses de renda e que, além de serem enganados, não lhes passam recibos

Os estudantes do programa Erasmus que chegaram ao Porto este ano letivo estão com dificuldade em encontrar casas a preços comportáveis. O assunto até já foi abordado pelo jornal espanhol "El País". Ao JN, a Universidade do Porto conta que "sabe que tem pela frente um desafio" e que já está à procura de "alternativas para ajudar os alunos a encontrar habitação".

