Escola Pires de Lima muito degradada e sem alunos

Já foi uma das escolas mais concorridas do Porto, com várias turmas, salas de aula e áreas de convívio apinhadas de alunos que, ao toque das 18.30 horas, lotavam as escadarias em direção à saída, a que só dava vazão o enorme portão gradeado.

Mas há muito que já não há necessidade de o abrir: a Escola Básica Dr. Augusto César Pires de Lima, ao cimo da Avenida Camilo, no Bonfim, foi perdendo alunos e, hoje, já não os tem. E só não encerrou - como sucedeu em 2003 com a Secundária Rainha Santa Isabel, ao lado - porque vai acolher os estudantes da vizinha Secundária Alexandre Herculano quando esta entrar em obras, como adiantou, ao JN, o diretor do agrupamento de escolas, Manuel Lima, que crê que a intervenção avançará "a breve trecho".

"Quando houve o reordenamento, íamos propor, em sede de Conselho Geral, o encerramento da Pires de Lima. Mas quando soubemos que iria haver obras [na Secundária], precisávamos desse espaço, uma vez que não conseguiríamos manter tudo na Ramalho Ortigão", explica o professor, referindo que a primeira escola "pode funcionar num pavilhão", sendo que "o 4 ainda está praticável". Foi nesse bloco, aliás, que até ao final de janeiro estiveram duas turmas de 12.º ano, que voltaram ao "Alexandre".