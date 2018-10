Escolas vão receber projetos de promoção e prevenção da saúde mental

Hoje às 16:28 Facebook

A coordenadora do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Porto Ocidental anunciou esta quarta-feira que algumas escolas vão avançar com projetos de promoção da saúde mental que visam "capacitar os professores a lidarem com situações que fogem dos limites".

"Ao formarmos os modelos educativos em literacia de saúde mental vamos promover a capacitação dos professores, auxiliares, educadores que vão ter capacidade de gerir dentro da sala de aula, ou fora, situações que fogem dos limites", revelou Delfina Antunes, à margem da conferência "Crescer + saudável, feliz e resiliente", promovida pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), que decorre esta quarta-feira na reitoria da universidade.

Os projetos, desenvolvidos no âmbito do programa "Anos Incríveis", e que têm como principal objetivo promover a competência social e prevenir problemas de comportamento, vão abranger três agrupamentos de escolas do Porto que "drenam jovens de áreas problemáticas".

Segundo Delfina Antunes, o programa, que conta com a parceria da Câmara Municipal do Porto e do Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), vai permitir "uma intervenção precoce" na resolução deste tipo de comportamentos.

"A saúde mental é muito mais do que as respostas psicopatológicas. O que importa agora é desenvolvermos o eixo da promoção da saúde mental, dando formação em literacia de saúde mental junto dos modelos educativos, porque é na aposta em idades de desenvolvimento que também ajudamos a capacitar", salientou a coordenadora da ACES Porto Ocidental.

"Mais 30% de ações de promoção da saúde mental" até 2020

Durante a sessão "Crescer + saudável, feliz e resiliente", o presidente da EUTIMIA (Aliança europeia contra a depressão em Portugal), Ricardo Gusmão, anunciou também o arranque de um projeto, que em parceria com a Área Metropolitana do Porto, vai, nos próximos dois anos, promover a saúde mental nas escolas dos 17 municípios.

De acordo com o Programa Nacional para a Saúde Mental de 2017, uma das metas a atingir em 2020 é a realização de "mais 30% de ações de promoção da saúde mental e de prevenção das doenças mentais".

O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto celebrou hoje o Dia Mundial da Saúde Mental com uma sessão que juntou alunos de vários agrupamentos das escolas do Porto e investigadores, para juntos debaterem temas como o consumo de substâncias, a violência na escola e em casa e a comunidade LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexo).