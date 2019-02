Escultura de Zulmiro Carvalho volta a rua do Porto

Abílio Ribeiro Hoje às 18:06 Facebook

A Câmara do Porto devolveu, nesta quarta-feira à tarde, a escultura "ASA", de Zulmiro Carvalho, ao seu local de origem, a Rua de São Francisco. A obra havia sido retirada daquele local em 2011.

"Fiquei muito contente com esta reposição, é uma mudança de atitude em relação à Cultura que o outro presidente [Rui Rio] não respeitava tanto", referi Zulmiro Carvalho.

O presidente da Câmara, Rui Moreira, destacou a importância da escultura para a cidade do Porto: "É uma peça de arte pública essencial para a cidade e se nós estamos a fazer e a encomendar outras parecia mal que não recuperássemos aquelas que tinham sido destruídas".

"A cidade do Porto, ao longo de muitos séculos, tem demonstrado que quando é preciso nunca esquece aquilo que é o seu património, se algum dia alguém voltar a retirar esta estátua ela voltará cá", acrescentou autarca.

A peça foi criada no seguimento do Porto Cartoon World Festival, em 2010. Zulmiro Carvalho foi desafiado a reinterpretar o projeto vencedor do polaco Jerzy Gluszek com o desenho "In the air tonight", que representava uma mulher a engomar numa das asas de um avião que lhe tinha entrado pela janela de sua casa.

A escultura está integrada no Programa de Arte Pública que a Câmara do Porto lançou em 2015 e que tem espalhadas pela cidade obras de escultores como Dalila Gonçalves, João Louro, Fernando Lanhas, Alberto Carneiro ou Julião Sarmento.

Rui Moreira adiantou que em breve serão apresentados novos projetos que enriquecerão mais o mapa de Arte Pública do Porto.