Especialistas garantem que pólen dos choupos não causa alergias

Quem mora na Prelada ou nos Pinhais da Foz, no Porto, já não estranha que nesta época do ano as árvores deixem cair uma espécie de flocos de neve, cobrindo jardins e passeios de branco.

O mesmo acontece em Matosinhos, na zona envolvente à igreja. Os moradores queixam-se que as sementes dos choupos incomodam e são prejudiciais para a saúde. A Câmara do Porto garante não "existir fundamentação técnica que valide a ideia de que o algodão provoca alergia".

Elisete Riqueza, 74 anos, diz que "o algodão que cai dos choupos é horrível". E há cerca de duas semanas fez com que vivesse um momento de aflição. "Entrou-me uma coisa destas para a boca e tive de ir ao hospital", conta, considerando que o problema "tem de ser resolvido".