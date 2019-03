Esquecem-se de sair e ficam fechados no Parque das Virtudes no Porto

Adriana Castro Hoje às 13:57 Facebook

Twitter

Partilhar

"Estava com os meus amigos no parque. Quando subimos, vimos o portão fechado". O relato é de Bárbara Barros, professora na Escola Artística e Profissional Árvore que, tal como muitos turistas, já ficou presa no Parque do Horto das Virtudes, no Porto, depois da hora de encerramento.

No inverno, o parque encerra às 18 horas e no verão às 19 horas. O caso de Bárbara e dos amigos está longe de ser único. Vários visitantes têm sido surpreendidos pelo fecho dos portões e depois têm de improvisar para sair. O vigilante responsável explicou que "todas as pessoas são avisadas antes de fechar o portão". Bárbara garante que, no seu caso, ninguém avisou.

"[O vigilante] disse que tínhamos de ter ficado atentos ao relógio, porque o parque tinha hora para encerrar", contou Bárbara.