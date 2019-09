Estacionamento lotado nos parques municipais do Porto

Ana Sofia Rocha Hoje às 09:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Muitos carros, muito turismo e vários eventos na cidade do Porto deixam os parques de estacionamento municipais diariamente na sua capacidade máxima.

Para os utilizadores, a localização e os preços mais acessíveis são os aspetos mais atrativos, mas o fenómeno estende-se também às avenças mensais que, em seis dos oitos parques municipais, estão esgotadas. Para a enchente de carros contribuem ainda as unidades hoteleiras que, com ou sem parcerias com os parques municipais, promovem junto dos hóspedes a utilização dos mesmos.

Estacionar na cidade do Porto pode ser, por vezes, um verdadeiro caos. Para fugir a isso, muitos utilizadores deixam os carros nos parques municipais, que parecem ser a melhor alternativa ao estacionamento caro e às multas.

Com as ruas do Centro Histórico do Porto cobertas por parcómetros taxados a 1,20 euros por hora com limite máximo de duas horas, recorrentes são as multas por deixar passar o tempo.

Ler mais na edição impressa ou no epaper.