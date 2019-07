Estacionar na zona rica do Porto custará 40 cêntimos por hora

Alfredo Teixeira Hoje às 15:44 Facebook

Instalação de parcómetros em 42 arruamentos da zona ocidental, que terá gestão municipal e um tarifário mais barato que o praticado na Baixa.

Os parcómetros na Foz vão custar 40 cêntimos por hora. O estacionamento pago na zona ocidental do Porto só deverá entrar em vigor no final do ano, mas a Câmara vai apreciar e votar na segunda-feira, na reunião do executivo, a aquisição das máquinas a instalar nos arruamentos. Ao contrário do que acontece nas zonas onde o estacionamento temporário já é pago, na zona ocidental a gestão do sistema será municipal e não concessionada.

Como os novos parcómetros ficarão numa área que já está definida pela Autarquia como zona IV, o preço por hora é bem mais barato do que no centro (zona I, 1,20 euros). Na área adjacente, zona II, o custo é de 60 cêntimos por hora.