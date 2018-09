Estacionar nos Poveiros e Palácio de Cristal vai ser mais barato

04 Junho 2018 às 19:48 Facebook

Os parques de estacionamento da Praça dos Poveiros e do Palácio de Cristal, no Porto, vão passar a ter tarifários mais baixos, a partir de terça-feira, depois de terminada a concessão a privados, anunciou a câmara esta segunda-feira.

"Tal como proposto e aprovado em reunião do Executivo no passado dia 21 de março, os parques de estacionamento da Praça dos Poveiros e do Palácio de Cristal deixam de ser concessionados e regressam à esfera municipal, passando agora a ser geridos pela PortoLazer, empresa que já tinha sob sua gestão o parque do Silo Auto", refere a autarquia, em comunicado no portal oficial.

Antes, a taxa era de 60 cêntimos nos primeiros 15 minutos, passando agora para 35 cêntimos, e o preço para uma hora baixo de 1,80 euros para um euro.

"A segunda e as seguintes horas passam a ter um custo de 1,20 euros, o mesmo valor fixado para o período noturno (entre as 20 e as 8 horas). Ou seja, os mesmos valores já praticados no parque do Silo Auto desde o passado dia 11 de abril", prossegue a nota.

Desta forma, a câmara pretende "garantir uma uniformização de preços nos parques sob gestão municipal, potenciando, assim, uma política integrada de mobilidade, quer ao nível do estacionamento à superfície, quer ao nível do estacionamento nos parques com gestão municipal".

"Os dois novos parques passam também a garantir a gratuidade para motociclos, ciclomotores e bicicletas nos lugares devidamente assinalados, bem como o pagamento de apenas 85 por cento do valor, consoante o tipo de avença, para veículos elétricos, à semelhança do que já sucede em todos os restantes parques municipais", acrescenta.