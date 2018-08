Estado da Ponte Luís I inquieta quem lá passa

MARISA SILVA 25 Maio 2018 às 18:41 Facebook

Ferrugem, chapas levantadas, pavimento com buracos e passeios estreitos são as principais falhas apontadas.

Pavimento degradado, passeios estreitos, ferrugem e "buracos grandes que deixam ver o rio por baixo dos pés". São estas as principais falhas apontadas por moradores e comerciantes do Porto e de Gaia ao tabuleiro inferior da Ponte Luís I. Nas duas margens do rio Douro, as opiniões são semelhantes: falta investimento e manutenção. Há ainda quem tema que "só depois de uma desgraça" se avancem com obras na travessia, exigindo uma solução rápida para os problemas.

"Está tudo podre e a degradar--se a olhos visto. É preciso mudar o ferro todo", referiu Fausto Melo, de 68 anos, que todos os dias usa o atravessamento para se deslocar de Gaia ao Porto.

A falta de intervenção na Ponte Luís I foi criticada com dureza pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Na última Assembleia Municipal, mostrou-se descontente com a situação, argumentando que já tentou, sem sucesso, falar com a Direção-Geral do Património Cultural.

Usada por milhares de turistas, os passeios estreitos e degradados são um verdadeiro perigo.

Para Fausto Melo, que toda a vida trabalhou no setor da metalurgia, o pavimento é o mais preocupante. "As pessoas passam e veem os buracos e as chapas todas levantadas. Já nem se consegue colocar os cravos que aquilo não segura de tão velho que está", explicou, salientado que "a parte de baixo [do tabuleiro inferior] está uma desgraça". "As pessoas não imaginam mas quando se passa de barco dá para ver que a salitre se infiltrou e danificou tudo. Nunca se viu a ponte assim", criticou.

"Para inglês ver"

Há 66 anos a morar junto à Ribeira de Gaia, Álvaro Filipe lamenta que "se esteja a perder um ícone da cidade". "Não fazem caso da degradação. Só quando cair alguém é que vão tomar medidas", afirmou, acrescentado que, "nos anos 80, havia assistência diária na ponte". "Andava sempre uma equipa de cinco ou seis homens a ver o que era preciso fazer. Se faltava um prego eles tratavam logo de arranjar", recordou.

As intervenções atuais, considera, servem "apenas para inglês ver". "Dão uma pintadela e remendam mas o podre fica lá. Continua tudo cheio de ferrugem e a sair", contou.

Com "as chapas levantadas", garante Pedro Teixeira, operador turístico em Gaia, é frequente ver pessoas a tropeçar. "Isto é deprimente. Já vi pessoas em cadeira de rodas que, sem rampa para subir o passeio, vão no meio dos carros. Se alargassem a parte de baixo como fizeram em cima o problema ficava resolvido", afirmou.

Condutor de um tuk-tuk, Luís Fialho está habituado a fintar o trânsito e os "desnivelamentos" da travessia. "Está muito corroída, principalmente na saída para Gaia. Os turistas não se apercebem por que não passam por aqui todos os dias", sublinhou.