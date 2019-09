Estaleiro para nova Pediatria do S. João avança em outubro

Marisa Silva Hoje às 13:31 Facebook

Obra deverá ser consignada ainda neste mês. Pais dizem que o arranque dos trabalhos está "bastante confuso".

O Hospital de S. João prevê assinar o auto de consignação da obra da nova ala pediátrica ainda este mês, permitindo que a montagem do estaleiro avance em outubro. As datas foram reveladas ao JN, que questionou aquela unidade de saúde na sequência de uma missiva enviada, na segunda-feira, pela Associação Pediátrica Oncológica. Os pais exigem esclarecimentos sobre os prazos da empreitada, uma vez que na assinatura do contrato, a 30 de agosto, apenas se disse que os trabalhos iriam começar até ao final do ano.

Considerando que o arranque da obra "está bastante confuso", a Associação Pediátrica Oncológica interroga-se sobre "o que é que falta", tendo em conta que há um "projeto revisto", construtora e um despacho a autorizar o investimento. Soma-se um contrato, firmado entre o hospital e a Casais - Engenharia e Construção.