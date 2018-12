Estudantes estrangeiros no Porto provaram pratos típicos de Natal

Hoje às 18:57 Facebook

Duas centenas de estudantes internacionais tiveram, esta terça-feira, a oportunidade de experimentar pratos típicos do Natal português, como rabanadas, sonhos e o bolo-rei, no âmbito de uma iniciativa da Universidade do Porto para promover a integração.

Em declarações à Lusa, a vice-reitora para as relações internacionais, Maria Fernandes, disse que o convívio "dá aos estudantes internacionais a oportunidade de se encontrarem e provarem doces típicos de Natal."

Os cerca de 200 estudantes reuniram-se à volta de uma mesa, na Cantina dos Bragas, junto à Faculdade de Direto do Porto, com diversos bolos e petiscos, num cenário de convívio, ao som da música alusiva à época, numa iniciativa que já se tornou tradição.

"Muitos deles vão embora durante o Natal e, desta maneira, contactam com iguarias que nós temos tradicionalmente no nosso Natal," disse Maria Fernandes.

Os estudantes internacionais aprovaram a iniciativa, como foi o caso de Gabriela, brasileira que estuda Direito na Universidade do Porto, que diz ter gostado muito do bolo-rei e confessou nunca o ter provado.

A iniciativa contou também com um concurso de comida internacional, onde os estudantes estrangeiros foram convidados a preparar comida típica de Natal dos seus países, como Manuel, um aluno colombiano de Design da Universidade do Porto, que ajudou a confecionar as "Natillas", para apresentar aos companheiros, destacando que a comida "une as pessoas".

Também Cecília, natural da Argentina e estudante de Belas Artes na Universidade do Porto, diz ter gostado muito da mesa e da comida por ser "algo tradicionalmente natalício" e destacou que no seu país de origem "as pessoas comem mais carne assada e não tantos doces (como em Portugal)"

"Já fazemos esta iniciativa há muitos anos e é para continuar, porque temos o dever de integrar os estudantes internacionais com esta iniciativa, para que estes se sintam em casa," disse a vice-reitora, Maria Fernandes.

A Universidade do Porto é o local de estudo para mais de quatro mil jovens estrangeiros, de quase 100 nacionalidades, quase metade em programas de mobilidade, como o Erasmus+.