Estudantes vão dormir em tendas à porta da Reitoria da Universidade do Porto

Cerca de 100 estudantes da Universidade do Porto vão passar a noite em tendas à frente do edifício da reitoria, na Praça Gomes Teixeira, conhecida como Praça dos Leões, no Porto. A iniciativa, organizada pela Federação Académica do Porto, surge como protesto contra a falta de alojamento que está a transformar "estudantes deslocados" em "estudantes desalojados".