Excessos e sexismo nas noites da Queima do Porto

Beijos lésbicos, mostrar o peito e fazer do corpo bandeja para bebidas (bodyshots) são promoções. Mamaki, Bico d'Obra, Mastru'bar ou ApitaDelas são nomes de barracas.

No queimódromo do Porto abundam as alusões sexuais, a maior parte objetificando as mulheres. Não é um fenómeno novo, mas as redes sociais, com a divulgação de vídeos explícitos, dão maior expressão e visibilidade ao problema, sempre associado ao consumo excessivo de álcool.

"É triste", sintetiza Júlio Machado Vaz. Já Maria Carmo Carvalho, do Ponto Lilás, espaço de combate ao assédio no recinto, afirma que "as temáticas são degradantes da figura feminina". "O facto do sexo feminino aderir massivamente à reprodução destas dinâmicas só chama à atenção, em nosso entender, para a forma como elas estão enraizadas na sociedade", acrescenta.