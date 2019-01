Inalação de gás faz dois mortos no Porto

Adriana Castro Hoje às 11:06 Facebook

Duas pessoas foram encontradas mortas esta manhã, na freguesia de Aldoar, no Porto.

Na origem da ocorrência terá estado a inalação de monóxido de carbono em circunstâncias ainda por apurar, no Hospital Magalhães Lemos, no Porto. Dois trabalhadores perderam a vida enquanto faziam a manutenção do equipamento. O alerta foi recebido perto das 10 horas.

Os trabalhadores eram dois homens, um deles com 55 anos. A idade da segunda vítima ainda não foi avançada.

A prestar socorro no local está o INEM, os Sapadores e dos Voluntários Portuenses, no total de 21 homens e sete viaturas.