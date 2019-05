Explosão em laboratório provoca queimaduras a trabalhadores do IPO

Marisa Silva Hoje às 17:10 Facebook

Uma explosão com um líquido inflamável, no laboratório de próteses do Instituto Português de Oncologia do Porto, provocou, ao início da tarde desta quinta-feira, queimaduras a dois trabalhadores da instituição.

De acordo com o IPO, aquando do incidente, os profissionais estavam isolados no laboratório, que funciona no terceiro piso. As vítimas foram assistidas no local, tendo depois sido encaminhadas para o Hospital de S. João, no Porto, pelos bombeiros de S. Mamede de Infesta.

Ao JN, a corporação de bombeiros disse ter recebido o alerta para uma explosão por volta das 13.40 horas. Quando chegaram ao local, os feridos apresentavam queimaduras nas mãos e na cara.

Desconhecem-se, para já, as causas do acidente que não causou danos materiais. "Vamos acompanhar a recuperação dos profissionais de perto e averiguar as possíveis causas da origem deste incidente", garantiu, em comunicado, o IPO.