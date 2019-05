JN Hoje às 16:12 Facebook

Um funcionário da EDP sofreu esta, sexta-feira, à tarde, ferimentos ligeiros, devido a uma explosão quando estava a executar um trabalho na Rua Padre Luís Cabral, no Porto.

O alerta foi dado às 14.50 horas e os Bombeiros Sapadores do Porto, assim com o INEM, estiveram no local.

O ferido foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto.