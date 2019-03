Falta de passeios na Circunvalação obriga a fintar carros e lama

Carla Soares Hoje às 13:49 Facebook

Estrada aguarda projeto de reconversão que deveria ter arrancado no início do ano passado. Autarcas esperam por reforço de verbas.

Passeios inexistentes ou degradados, lama, poças de água e passadeiras distantes obrigam os peões a caminhar pelas bermas e a atravessar pelo meio da Estrada da Circunvalação enquanto fintam os carros até equipamentos como o Hospital de S. João, o Instituto Português de Oncologia (IPO) e as faculdades.

O cenário arrasta-se, juntamente com o projeto para transformar aquela estrada nacional. O arranque das obras estava prometido para o início do ano passado mas o plano continua à espera do reforço de verbas exigido pelos autarcas, prevendo alguns que só saia do papel na próxima legislatura. A falta de condições para os peões é mote para um novo apelo para que a administração central e a Infraestruturas de Portugal (IP) garantam aos municípios as condições financeiras necessárias.