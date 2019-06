Ferido assistido na VCI após colisão entre dois ligeiros

S.A. Hoje às 23:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre dois veículos ligeiros, esta segunda-feira, na VCI, no Porto, causou um ferido e obstruiu parcialmente a via o sentido Arrábida-Freixo.

O alerta foi dado às 22.23 horas para um acidente na VCI que envolveu duas viaturas ligeiras, disse ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

Da colisão resultou um ferido que ainda estava a ser assistido no local, pelos Bombeiros Voluntários de Pedrouços, pelas 23 horas, ainda de acordo com o CDOS.

A via, no sentido Arrábida - Freixo, ficou parcialmente obstruída, condicionando a circulação de trânsito no local.