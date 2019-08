JN Hoje às 02:18 Facebook

Um acidente entre dois carros, sexta-feira ao final do dia, na Rua de Serpa Pinto, no Porto, deixou uma mulher de 30 anos encarcerada.

Segundo contou uma testemunha, o carro no qual seguia a vítima foi abalroado por um outro, conduzido por um idoso que terá ficado com o pé preso no acelerador e batido em mais dois veículos.

A mulher ferida foi transportada, consciente, para o Hospital de Santo António, no Porto.

Sapadores do Porto, a PSP e o INEM estiveram no local.