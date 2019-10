Filas intermináveis para conseguir o Andante 

Rosária Gonçalves Hoje às 13:25 Facebook

Horas de espera e senhas esgotadas em pouco tempo. Passe único e início das aulas aumentam muito a procura. Horários de atendimento alargados.

Senhas esgotadas, centenas de pessoas na fila, muita gente que não consegue, sequer, chegar ao balcão. Nos últimos dias, a confusão instalou-se nas lojas Andante, com verdadeiras multidões a tentar comprar ou renovar o passe. Ao aumento do número de passageiros por causa do passe único, junta-se o início do ano escolar e a elevada procura das assinaturas destinadas aos estudantes.

À porta da loja Andante da Trindade, no Porto, há pessoas sentadas no chão a ler, ouvir música ou estudar, outras em pé durante algumas horas. O cenário repete-se nas restantes lojas Andante. E mesmo nos quiosques e nas máquinas automáticas abundam as filas.