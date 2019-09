"Foco de incêndio" em avião da Transavia no aeroporto do Porto

Ontem às 22:45 Facebook

O avião da Transavia vindo de Nantes, França, que este domingo à noite aterrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro sofreu um pequeno fogo.

Segundo fonte da ANA - Aeroportos de Portugal, tratou-se do voo T0 4649, que, segundo informação disponível no site, aterrou no Porto às 19.55 horas.

Já na pista, deflagrou no aparelho "um pequeno foco de incêndio, prontamente extinto às 20.04 horas, tendo sido declarado o fim de emergência às 20.33", esclareceu a mesma fonte, que remeteu mais explicações para a companhia aérea.

O JN sabe que os passageiros da aeronave desembarcaram normalmente. O incidente não provocou atrasos nas partidas e aterragens do aeroporto.

Imagens da aeronave na pista foram entretanto divulgadas nas redes sociais.