Um incêndio deflagrou cerca das 9 horas, num prédio na Rua da Conceição, no centro da cidade do Porto, obrigando ao corte da via, de sentido único, disse fonte dos Bombeiros Sapadores.

O foco de incêndio está localizado no topo do edifício, que até há pouco tempo acolhia uma seguradora. O fogo está controlado e teve origem num curto-circuito de uma bateria de alimentação.

Segundo fonte dos bombeiros, não existiu perigo de propagação a outros edifícios. Neste momento, o edifício não acolhe qualquer instituição, estando atualmente vazio de qualquer residente ou atividade.

No local estiveram 12 homens auxiliados por três viaturas dos Sapadores, além de efetivos da PSP a controlar a circulação do trânsito.