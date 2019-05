Ana Rodrigues e Marisa Silva Hoje às 11:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio deflagrou, na manhã desta quinta-feira, numa zona de mato da escarpa dos Guindais, junto à ponte de Luís I, no Centro Histórico do Porto.

O alerta chegou ao quartel dos Sapadores pelas 11 horas e encontra-se em fase de rescaldo.

Como medida de precaução, foi pedida a interrupção do serviço do elevador dos Guindais, que faz a ligação entre a marginal ribeirinha do Porto e a zona da Batalha, sendo bastante utilizado pelos turistas.