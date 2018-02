Ontem às 23:41 Facebook

A cidade do Porto venceu o galardão "The Best Start-up Friendly City of Europe", atribuído por um forum mundial de investidores (The World Business Angels Investment Forum ou WBAF),

A cerimónia decorreu em Istambul e foi Rui Moreira, o presidente da C.M. Porto, quem recebeu o galardão.

Os denominados "World Excellence Awards" são atribuídos pela WBAF, um fórum que reúne investidores internacionais e que quer promover a cooperação entre empresas e dinamizar negócios em todo o mundo.