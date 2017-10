Francesinha no menu de bordo da TAP

MIGUEL AMORIM Hoje às 21:31 Facebook

Companhia reforça ligação ao Porto. Rosa Mota será embaixadora e Soares dos Reis dará nome a avião.

O programa "Taste Porto" conta com a antiga campeã olímpica, Rosa Mota, como embaixadora oficial da TAP. Nos ares, Soares dos Reis, escultor nascido em Gaia e com carreira no Porto (1847-1889), dá nome a um avião.

Também a francesinha entra nestas contas, passando a fazer parte das refeições de bordo. O chef Rui Paula, distinguido com uma estrela Michelin, é um dos responsáveis pela qualidade do menu.

"É o compromisso da TAP para continuar a promover a cidade do Porto como grande metrópole europeia", diz a companhia aérea, que esta terça-feira terá o seu CEO, Fernando Pinto, a apresentar o programa "Taste Porto" no Terminal de Cruzeiros de Leixões, em Matosinhos.

Outras novidades serão anunciadas, mas é sabido que a Fundação de Serralves, a Casa da Música e o Museu Soares dos Reis serão parceiros, tornando-se a TAP transportadora oficial destas instituições portuenses. Os protocolos são assinados esta tarde, em Leixões.

"As parcerias vão permitir à companhia e a estas instituições um trabalho conjunto com vista a um objetivo comum: celebrar o Porto como o melhor destino europeu", explica a TAP.

Parceria chega às empresas

O estreitar dos laços abrange o tecido económico. Um dos casos tem a ver com a entrega à empresa maiata Castelbel do fabrico das bolsas para quem viaja em classe executiva. Os artigos são alusivos ao Porto e da bolsa fazem parte escova e pasta de dentes, meias e vendas para os olhos, entre outros.

O recente número da revista de bordo, a UP, é outro caso prático da aposta da TAP. A edição é inteiramente dedicada ao Porto, sendo de registar que a UP foi considerada a melhor revista de bordo da Europa e que é lida por mais de um milhão de pessoas por mês.

"É mais um passo agregador de um vasto programa da TAP dedicado à cidade do Porto e destinado a contribuir para uma maior promoção do destino Porto no Mundo".