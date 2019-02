Frotas de autocarros por renovar estão a aumentar poluição na cidade

Adriana Castro Hoje às 09:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O autocarro é o principal meio de transporte dos residentes na Área Metropolitana do Porto e, apesar da escolha contribuir para a diminuição da poluição, as frotas por renovar há mais de duas décadas por parte de operadores privados "têm um efeito muito crítico" na degradação do ar. Quem o diz é Alexandra Monteiro, investigadora na área do ambiente da Universidade de Aveiro.

O facto é que, quando chegam ao Parque das Camélias, tal como acontece noutras artérias do Porto, os autocarros terminam os seus percursos e não desligam os motores nos intervalos entre viagens que, por vezes, podem atingir os 30 minutos.

As carreiras da empresa Espírito Santo, também conhecidas como "autocarros de Gaia", são um desses casos. Com cerca de 140 veículos, Luís Espírito Santo, responsável e representante da operadora, reconhece que alguns dos autocarros têm mais de 20 anos. Sobre as práticas ambientais, a empresa admite não existir uma orientação que minimize "alguns abusos com impacto no conforto dos clientes, qualidade ambiental e consumo energético".