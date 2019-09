Fuga de gás na Câmara do Porto está resolvida e edifício não foi evacuado

Marisa Silva Hoje às 10:27, atualizado às 10:47 Facebook

Os Sapadores do Porto foram, esta sexta-feira de manhã, mobilizados para um alerta de fuga de gás no edifício da Câmara do Porto.

Segundo apurou o JN, a Câmara alertou os bombeiros, cerca das 9.30 horas, para uma fuga de gás resultante da manutenção de uma caixa de gás do edifício. Os Sapadores do Porto acorreram ao local e confirmaram não haver qualquer perigo, tendo logo resolvido a ocorrência.

Fonte da Autarquia adiantou que o edifício não foi evacuado, ao contrário do que foi veiculado por alguns órgãos de comunicação, e que algumas pessoas apenas saíram por vontade própria, não tendo havido ordem de retirada.

Também não se confirma que a pequena fuga de gás tenha sido causada por obras nas imediações da Câmara.