Funcionários de limpeza do Hospital de São João fazem nova greve

Em causa está a reivindicação pelo aumento do subsídio de alimentação, atualmente nos 1.85 euros, para os 3.50 euros. Desde maio, os trabalhadores já protagonizaram duas greves.

Terminaram esta quarta-feira as 48 horas de paralisação levada a cabo pelos funcionários da limpeza do Hospital de São João, afetos à empresa Clece. A concentração dos manifestante teve lugar, entre as 9.30 horas e as 12.30 horas, na porta principal da unidade hospitalar.

O Sindicato dos Trabalhadores de Atividades Diversas (STAD) sublinhou que os funcionários estão apenas a pedir "um aumento do subsídio de alimentação, de 1.85 euros para 3.50 euros". Já no passado mês de maio os trabalhadores reivindicavam, em frente a esta unidade hospitalar, um "subsídio digno", alertando para o facto de "ninguém conseguir fazer uma refeição com apenas 1.85 euros".

"A adesão à greve, tanto na terça como na quarta-feira, foi bastante significativa" mas, mesmo assim, "os serviços mínimos foram assegurados", garante Rui Tomé, vice-coordenador do STAD. A juntar ao baixo valor do subsídio de alimentação, existe ainda a agravante de "os profissionais não receberem este subsídio ao fim de semana, mesmo quando trabalham nestes dias", garante Rui Tomé.

Carla Pinheiro, trabalhadora desta unidade de saúde e dirigente do STAD, avança que, no dia 17 de junho, durante uma reunião, "a Clece afirmou, mais uma vez, não ter capacidades financeiras para aceder ao nosso pedido de aumento do subsídio".

Apesar de já ser o segundo mês consecutivo que saem à rua para mostrar insatisfação relativamente à sua entidade empregadora os resultados pretendidos pelas funcionárias de limpeza do Hospital de São João ainda não foram atingidos. Mesmo assim, não vão desanimar. "Esta é uma luta justa", assegura Teresa Rio, trabalhadora do Hospital de São João há 15 anos. "Enquanto não conseguirmos resolver este problema, iremos continuar a organizar paralisações de dois dias todos os meses", garante Teresa Rio.

Contactada pelo JN, a empresa Clece garante que o subsídio de 1.85 euros que tem vindo a pagar "não é mais nem menos do que aquilo que foi previamente acordado nos contratos de trabalho".