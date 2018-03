Gatos do Bolhão começaram a ser adotados

Isabel Peixoto Hoje às 16:44 Facebook

Os gatos que vivem no mercado do Bolhão, no Porto, começaram a ser adotados. A campanha dinamizada pelo PAN está a dar frutos: dos 15 animais inicialmente sinalizados, seis já têm dono.

Logo no início da campanha de adoção, uma munícipe levou uma gata com as suas quatro crias e há a promessa de que uma outra bichana, a Maria, será adotada quando o edifício fechar para obras.

Entre os que ainda permanecem no local há mais crias. Quanto aos adultos, começaram a ser capturados para esterilização e, depois de recuperarem, serão também colocados para adoção, caso sejam meigos e possam adaptar-se a uma casa. Se não for possível, terão de ser introduzidos em colónias.

Quem estiver interessado em adotar um destes gatos deve consultar o site da associação Miacis e preencher um formulário.

Na página de Facebook do grupo Porto pelos Animais estão fotografias de quase todos os gatos que ainda não têm quem os acolha, como a Francisca, o Pantufa ou o Preto.

Localizado no centro da cidade, o tradicional mercado de frescos irá encerrar em breve e, depois da remodelação, os animais não poderão voltar.