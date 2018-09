Germano Silva faz visita guiada à tumba de Camilo Castelo Branco na Lapa

Hoje às 10:28, atualizado às 10:29 Facebook

Por que terão sido colocados no jazigo de uma família da alta burguesia portuense os restos mortais de Camilo Castelo Branco? E que estranho enigma envolvem as inicias CS gravadas na porta de um dos gavetões do mesmo jazigo?

A estas e outras questões irá responder o jornalista e historiador Germano Silva durante uma visita que vai guiar ao jazigo da família Freitas Fortuna, no cemitério da Lapa, amanhã, sábado, a partir das 18.30 horas.

Há muitas outras histórias ao redor deste jazigo, cuja originalidade começa exatamente porque não é um jazigo/capela como os outros. Mas é aquele onde mais se sente o estigma do romantismo. Só suicidas, estão lá sepultados três.

Esta visita, organizada pela Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, está inserida no III Ciclo de Visitas Guiadas ao Cemitério da Lapa e para participar é obrigatória a inscrição pelo telefone 225 502 828 ou através do site: museulapa@irmandadedalapa.pt .