GNR, The Gift, Quim Barreiros e Matias Damásio no São João de Vila do Conde

Seis grandes concertos e dezenas de iniciativas durante 24 dias de festa. Vai ser assim o S. João, em Vila do Conde, de 1 a 24 de junho.

E, porque este ano a noitada é a um sábado e porque o Rancho do Monte faz 100 anos e os dois eternos rivais estão "a apostar tudo", a presidente da Câmara, Elisa Ferraz, espera que se batam "todos os recordes" de afluência à grande festa da cidade.

Capitão Fausto (3 de junho), The Gift (8), Matias Damásio (15), GNR (20 de junho), Raquel Tavares (22) e Quim Barreiros (23) são, este ano, os cabeças de cartaz. Os concertos vão, mais uma vez, espalhar-se pela cidade. Entre as novidades estão ainda o "Vila do Conde Street Food" 18", entre 21 e 24 de junho, na Alameda dos Descobrimentos.

Depois, há fados de Coimbra (1 de junho), o cortejo das mordomas (9), tunas (10), a exposição de mastros, vindos de todas as freguesias do concelho, e o habitual desfile de vestidos com rendas de bilros (16), a regata e a mostra de barcos tradicionais (17). Mantendo a tradição de S. João haverá 13 cascatas espalhadas pela cidade (inauguradas dia 16) e, na grande noitada, de 23 para 24, as marchas luminosas dos dois ranchos da cidade - o Monte e a Praça -, os concertos nos três palcos da cidade (Quim Barreiros na praça D. João II, o Duo Rui Nova & Ana Oliveira na praça de S. João e o Duo Carla & Aires no Monte do Mosteiro) e o fogo-de-artifício no estuário do Ave. A fechar, dia 24, a procissão, a ida dos ranchos à praia e o fogo preso.

O orçamento é de 250 mil euros. Elisa Ferraz espera "casa cheia" e diz que esta é, cada vez mais, "uma festa para todos", que traz "milhares à cidade".