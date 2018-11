Governo diz que há "diligências" para entregar terreno prometido à Câmara do Porto

Hoje às 12:57 Facebook

A ministra da Saúde disse, esta terça-feira, estar a decorrer um "conjunto de diligências", conhecido pelos envolvidos, para entregar à Câmara do Porto um terreno em Campanhã, prometido como "contrapartida" pela construção do Centro de Saúde de Ramalde.

"Há um conjunto de diligências dos quais todos os envolvidos estão suficientemente a par, é importante referi-lo, que estão a decorrer. Gostaria de sublinhar que nós gostamos de honrar os compromissos e sempre os honramos", afirmou Marta Temido, à margem de numa visita ao Centro de Reabilitação do Norte, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

A Câmara do Porto aprovou hoje por unanimidade "instar o Governo a desenvolver, com urgência", os procedimentos necessários para entregar à autarquia o terreno em Campanhã.

A moção, a que a Lusa teve acesso, foi apresentada na reunião camarária pública do executivo pelos "eleitos do grupo de cidadãos Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido" e mereceu os votos favoráveis de toda a vereação.

A governante explicou que o processo envolve "todo um conjunto de tramitações processuais e procedimentais", situação "incontornável", motivo pelo qual não pode adiantar prazos para a sua conclusão.

Lembrando que o "acordo" entre a Câmara do Porto e o Governo é "vantajoso" para as duas partes, Marta Temido referiu que "todos sabem", desde o poder central ao poder local, que estes processos são "complexos", sob o ponto de vista da tramitação burocrática e das autorizações que exigem.

"Os terrenos que estão afetos à prestação de atividade assistencial estão, em última instância, dependentes da Direção-Geral do Tesouro e das Finanças", vincou.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte tem gerido e continuará a gerir todo o processo, adiantou.

O documento pede ao Governo que "seja exarada escritura pública da transmissão de propriedade do terreno na rua Justino Teixeira a favor do município" prevista num protocolo assinado com a autarquia portuense, pois dessa formalização "depende a entrega, à Administração Regional de Saúde do Norte [ARSN], do edifício já construído pela autarquia para acolher o Centro de Saúde de Ramalde".

O PS, o PSD e a CDU defenderam, junto do presidente da autarquia, que a Câmara devia entregar à ARS Norte o equipamento já concluído enquanto aguarda pela entrega do terreno, mas Rui Moreira lamentou a falta de uma resposta da ministra da Saúde, a quem comunicou o caso "pessoalmente e por escrito".

"Naturalmente não temos interesse nenhum em ter aquilo [o novo centro de saúde de Ramalde] fechado, porque foi feito para a população. Mas há um mínimo. E o mínimo era uma carta da ministra [da Saúde]. Tive o cuidado de falar com ela pessoalmente, depois escrevi-lhe uma carta. Precisamos que a senhora ministra não se faça esquecida", observou Rui Moreira.